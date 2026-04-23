lecce juve ufficiali data e orario del match valido per la 36esima giornata di campionato tutti i dettagli

È stata annunciata la data e l’orario della partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata del campionato. Le informazioni ufficiali riguardano sia il giorno in cui si disputerà l’incontro che l’orario in cui avrà inizio. La sfida costituisce uno degli appuntamenti conclusivi della stagione e si svolgerà in una data ancora definita, con dettagli precisati di conseguenza.

di Francesco Spagnolo Lecce Juve, sono stati resi noti sia l’orario che la data del match valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Ecco tutti i dettagli. Il calendario della Serie A entra finalmente nel vivo della sua fase cruciale. Con l’annuncio ufficiale da parte della Lega riguardo agli anticipi e ai posticipi della 36ª giornata del campionato 202526, l’attenzione dei tifosi e degli analisti si è immediatamente catalizzata su una sfida che promette scintille e punti pesantissimi per la classifica. Il match del sabato sera sarà infatti Lecce Juve, una partita che si preannuncia vibrante e ricca di spunti tecnici. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’appuntamento è fissato per sabato 9 maggio alle ore 20:45.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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