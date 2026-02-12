Roma Juve ufficiali data e orario del match di Serie A | quando si gioca la sfida della 27ª giornata!

La partita tra Roma e Juventus si giocherà il 1 marzo alle 20:45 all’Olimpico. La data e l’orario sono ufficiali. Le due squadre si affronteranno in una sfida importante della 27ª giornata di Serie A.

Roma Juve, sono ufficiali la data e l’orario della sfida dell’Olimpico. Le due squadre scenderanno in campo l’1 marzo alle 20:45. Il calendario della Serie A entra nel suo vivo e per la formazione di Luciano Spalletti si prospetta un vero e proprio tour de force. Con l’avvicinarsi della primavera, i margini di errore si assottigliano e ogni punto guadagnato può spostare gli equilibri della classifica. La Juventus si prepara a settimane molto impegnative sia per il numero di partite che per il livello degli avversari, in un incrocio pericoloso tra le ambizioni tricolori e il cammino continentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus e la Roma si preparano a sfidarsi all’Olimpico.

La 27ª giornata di Serie A si avvicina e le date dei match sono state ufficializzate.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: Openda preferito a David. C'è Dybala, out FergusonLa corsa alla Champions League passa dall'Allianz Stadium. Nel Saturday Night della sedicesima giornata di Serie A la Juventus, quinta in classifica, accoglie la Roma, giusto un posto più avanti, ... tuttomercatoweb.com

ROMA - Juve 3-0 3': Ciccio Graziani (colpo di testa su calcio d'angolo di Di Carlo). 28': Roberto Pruzzo (colpo di testa su cross di Ancelotti; esultanza storica sventolando la maglia). 83': Toninho Cerezo (tiro dalla distanza dopo un contropiede). #asroma #asro facebook

La Roma raggiunge la Juve in classifica E nella prossima giornata ci sono Inter-Juve e Napoli-Roma #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com