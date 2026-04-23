Le tre tappe nel Golfo di Crosetto per consolidare la linea italiana sulla sicurezza

Il ministro della Difesa ha visitato tre paesi nel Golfo, iniziando dall’Arabia Saudita, passando per gli Emirati Arabi Uniti e terminando in Qatar. Le tappe sono state programmate per rafforzare i rapporti bilaterali e affrontare questioni di sicurezza regionale. Durante gli incontri, sono stati discussi accordi militari e collaborazioni strategiche tra i paesi coinvolti. La visita fa parte di una serie di iniziative volte a consolidare la presenza italiana nella regione.

Il viaggio di Guido Crosetto nel Golfo ha seguito una traiettoria precisa: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Prima Gedda, poi Abu Dhabi, infine Doha. La successione delle tappe aiuta a leggere il senso della missione. Un’iniziativa costruita attorno a un filo comune, il rapporto con alcuni dei principali partner arabi in una fase segnata da tensioni militari, minacce alle infrastrutture sensibili e crescente attenzione alla sicurezza delle rotte marittime. Dentro questo quadro, il ministro della Difesa ha portato un messaggio di sostegno politico, dialogo strategico e rafforzamento della cooperazione militare. La sicurezza regionale al centro del confronto in Arabia Saudita.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le tre tappe nel Golfo di Crosetto per consolidare la linea italiana sulla sicurezza Notizie correlate Giorgia Meloni a sorpresa nel Golfo, la missione della premier «per la sicurezza energetica»: le tappe del viaggioGiorgia Meloni è atterrata a Gedda per un blitz diplomatico nel Golfo Persico che la porterà, nel giro di due giorni, a incontrare i principali... Sicurezza nel Golfo: la sfida di Crosetto con 50 Paesi contro i rischiDurante l’incontro dedicato alla presentazione dell’opera di Carlo Calenda, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha delineato una strategia per la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La missione di Crosetto nel Golfo:Deterrenza, ha ragione Macron. La missione di Crosetto nel Golfo:Deterrenza, ha ragione MacronPer il ministro della Difesa Hormuz si può mettere in sicurezza con una coalizione di 30-50 Paesi anche senza l’egida Onu ... repubblica.it L’Ue valuta l’estensione di Aspides nello Stretto di Hormuz. Cosa ha detto CrosettoL’Unione europea sta valutando la possibilità di estendere il mandato della missione navale europea Eunavfor Aspides fino allo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crose ... formiche.net