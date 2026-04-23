Le mafie e il potere incontro pubblico in piazza Gasparotto a Padova

Lunedì 27 aprile alle 18 si terrà in piazza Gasparotto a Padova un incontro pubblico intitolato “Le mafie e il potere”. L’evento è organizzato da Lies e dal Circolo Arci Nadir. La discussione si concentrerà su tematiche legate alla presenza delle organizzazioni criminali e alla loro influenza nel contesto politico e sociale locale. L’iniziativa coinvolge diversi relatori e sarà aperta al pubblico.

“Le mafie e il potere” è il titolo dell’incontro pubblico in programma lunedì 27 aprile alle ore 18 in piazza Gasparotto a Padova, promosso da Lies e dal Circolo Arci Nadir.“Le mafie e il potere” è il titolo dell’incontro pubblico in programma il 27 aprile 2026 alle ore 18 in piazza Gasparotto a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate “Potere, informazione e democrazia": incontro pubblico con la giornalista Giuseppina PaternitiLa giornalista televisiva Giuseppina Paterniti sarà ospite a Rimini questo venerdì 27 febbraio all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Referendum, il Comitato per il No in piazza a Bobbio con gazebo e incontro pubblicoNell'ambito delle iniziative promosse dal comitato provinciale per il No, si svolgeranno a Bobbio sabato 21 febbraio le seguenti iniziative:- dalle... Contenuti utili per approfondire «Mafie in trasformazione, il contrasto sia più forte»Gli alfieri dell’Italia che non ha paura e che non s’arrende iniziano a camminare di buon mattino sotto un cielo plumbeo: ragazze, ragazzi, giovani famiglie con i passeggini, anziani, gruppi aziendali ... avvenire.it Don Ciotti: Beni confiscati, serve uno scatto in più«Perché è un modo per dire noi. I verbi dell’impegno si declinano sempre al plurale: è il noi il soggetto del cambiamento. Non abbiamo bisogno di eroi solitari, e non possiamo delegare solo agli ... lastampa.it