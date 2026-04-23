Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 23 aprile 2026

Stasera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 21:20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show, il programma di intrattenimento di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. La trasmissione prevede servizi, scherzi, interviste e la possibilità di seguire la diretta tramite streaming. La puntata include anticipazioni sui contenuti inediti e i momenti più noti del programma.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 23 aprile. Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 23 aprile. Anticipazioni. Tra gli ospiti in studio: Lucia Ocone e Frankie Hi-Nrg Mc. Tra i servizi: Giulio Golia ripercorre la parabola di Fabrizio Miccoli, l’ex capitano del Palermo la cui immagine è stata travolta da gravi vicende giudiziarie.🔗 Leggi su Tpi.it

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