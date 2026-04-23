Lazio l’Olimpico si accende per la finale ma resta vuoto nel derby

L’Olimpico di Roma si prepara a ospitare la finale di Coppa il 13 maggio, con i tifosi della Lazio pronti a riempire lo stadio. Tuttavia, nel derby previsto tra il 17 e il 18 maggio, i gruppi della Lazio non entreranno allo stadio e rimarranno fuori durante la partita. La presenza dei supporter sarà concentrata sulla finale, mentre durante il derby non ci saranno presenze all’interno dell’impianto.

? Cosa sapere I gruppi della Lazio riempiranno l'Olimpico il 13 maggio per la finale di Coppa.. I tifosi resteranno fuori dallo stadio durante il derby del 17 o 18 maggio.. I gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno deciso di riempire lo Stadio Olimpico il 13 maggio per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, ma resteranno fuori dai gradini durante il derby contro la Roma previsto per il 17 o il 18 maggio. La decisione, comunicata tramite la pagina della Voce della Nord, segna un netto distacco tra il sostegno alla squadra dopo la vittoria ai rigori contro l’Atalanta e la protesta che continua a tenere i tifosi lontani dallo stadio dal 30 gennaio scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, l’Olimpico si accende per la finale ma resta vuoto nel derby I tifosi della Lazio disertano l’Olimpico #lazio #sslazio #stadio #olimpico #seriea #calcio Notizie correlate Leggi anche: Sarri dopo Lazio Sassuolo: «Olimpico vuoto? Non so cosa si possa fare ma la questione va risolta! Sul mio futuro…» Leggi anche: Lazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico è vuoto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lazio, il tifo organizzato lascerà ancora vuoto lo stadio Olimpico? Trasferte mai messe in dubbio, in casa...; Coppa Italia, la finale sarà Lazio-Inter. Il 13 maggio all'Olimpico; Coppa Italia, ecco perché questa Lazio non parte battuta nella finale contro l'Inter; Lazio-Parma, continua la protesta allo stadio Olimpico: il dato sui tagliandi venduti. La Lazio in finale di Coppa Italia riporta i suoi tifosi all’Olimpico: Patto con mister e i giocatoriIn occasione della finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter i tifosi della Lazio hanno emesso un comunicato con cui confermano la loro presenza ... fanpage.it Finale di Coppa Italia sì, derby no: la curva Nord della Lazio detta la linea. Tutti dentro con l’Inter, ma l’Olimpico contro la Roma resterà senza ultras? E i tifosi si ...Che intenzioni hanno i tifosi della Lazio? Contro l’Inter, nella finale di Coppa Italia, gli ultras hanno detto che ci saranno. Diverso il discorso per il derby con la Roma: Entrare in questa occasio ... mowmag.com Via libera in commissione a riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio per circa 16 milioni di euro Illustrata anche variazione al bilancio e una integrazione al fondo calamità Leggi la notizia consiglio.regione.lazio.it/vw=commission… #Bilancio # x.com Nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è in atto una vera e propria mattanza: trovati in pochi giorni 18 lupi morti tra Pescasseroli, Bisegna e Barrea. Insieme a loro anche volpi e una poiana. E il timore è che il fenomeno sia più esteso di quanto emerso - facebook.com facebook