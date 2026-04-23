Lazio Inter si gioca di sabato pomeriggio! Orari e date del 36° turno di Serie A

Da internews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 36° turno di Serie A si svolgerà di sabato pomeriggio, con la partita tra Lazio e Inter prevista in quella fascia oraria. La data esatta e gli orari specifici sono stati comunicati ufficialmente. La gara si inserisce nel calendario del campionato italiano, con le due squadre che cercano punti importanti in vista della fine della stagione. Le informazioni sugli orari sono state rese note dalla lega calcistica nazionale.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. La  stagione 2025-26  di  Serie A  entra ufficialmente nella sua fase più calda e concitata. Con l’avvicinarsi delle battute finali, i  primi verdetti  iniziano a delinearsi. Se la  vetta  rimane saldamente nelle mani dell’Inter, la lotta per i restanti piazzamenti europei è un vero e proprio campo di battaglia. La Situazione in Classifica: Duelli per l’Europa. Mentre il  club meneghino  di  Chivu  tenta di gestire il vantaggio per cucirsi il tricolore sul petto, alle sue spalle infuria la tempesta.  Milan  e  Napoli  occupano attualmente il  secondo e terzo posto  a braccetto a  quota 66 punti, tallonati da una  Juventus  mai doma a  63 punti.🔗 Leggi su Internews24.com

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