Lazio Inter si gioca di sabato pomeriggio! Orari e date del 36° turno di Serie A

Il 36° turno di Serie A si svolgerà di sabato pomeriggio, con la partita tra Lazio e Inter prevista in quella fascia oraria. La data esatta e gli orari specifici sono stati comunicati ufficialmente. La gara si inserisce nel calendario del campionato italiano, con le due squadre che cercano punti importanti in vista della fine della stagione. Le informazioni sugli orari sono state rese note dalla lega calcistica nazionale.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. La stagione 2025-26 di Serie A entra ufficialmente nella sua fase più calda e concitata. Con l’avvicinarsi delle battute finali, i primi verdetti iniziano a delinearsi. Se la vetta rimane saldamente nelle mani dell’Inter, la lotta per i restanti piazzamenti europei è un vero e proprio campo di battaglia. La Situazione in Classifica: Duelli per l’Europa. Mentre il club meneghino di Chivu tenta di gestire il vantaggio per cucirsi il tricolore sul petto, alle sue spalle infuria la tempesta. Milan e Napoli occupano attualmente il secondo e terzo posto a braccetto a quota 66 punti, tallonati da una Juventus mai doma a 63 punti.🔗 Leggi su Internews24.com

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