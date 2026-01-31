Tributi locali Tripodi | Tavolo permanente per dare vita a un Patto per lo sviluppo della città

Questa mattina l’assessore Tripodi ha preso parte a un incontro pubblico dedicato ai tributi locali e alle responsabilità fiscali. Durante l’evento, ha annunciato l’intenzione di istituire un tavolo permanente per lavorare insieme a tutte le parti in causa e trovare soluzioni concrete per lo sviluppo della città. L’obiettivo è creare un dialogo più diretto e efficace tra amministrazione e cittadini sui temi fiscali.

L'assessore alla Città produttiva, Alex Tripodi, ha partecipato, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, all'incontro pubblico dal titolo "I tributi locali e gli obblighi fiscali e tributari. Diritti e doveri del consumatorecontribuente". L'iniziativa, promossa da Confconsumatori APS.

