L’arte romagnola conquista il Premio Made in Italy | prestigioso riconoscimento all' imprenditrice Elena Balsamini

Un'imprenditrice romagnola ha ricevuto il Premio Made in Italy per il suo contributo all'arte locale. La cerimonia si è svolta recentemente, con la consegna del riconoscimento durante un evento dedicato. Nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di tramandare le conoscenze e di ispirare le nuove generazioni. La sua attività si concentra sulla valorizzazione delle tradizioni artistiche della regione e sulla creazione di un legame tra passato e futuro.

Lasciare un segno duraturo, trasmettere conoscenze e ispirare le nuove generazioni, ma anche costruire un ponte solido tra l’esperienza maturata e le sfide del futuro. È questa la vera essenza del “Premio Maestro del Made in Italy”, che giovedì è stato conferito alla titolare della stamperia ‘Il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Can Yaman e l’orgoglio dell’avventura: Sandokan conquista un prestigioso premio Al maestro artigiano Pedullà conferito il riconoscimento di eccellenza artigiana del Made in Italy FederimpreseuropaIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Federimpreseuropa rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze...