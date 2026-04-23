Lanciano nuovo look per via Valera | la strada del centro storico diventerà zona a traffico limitato

A Lanciano, via Valera nel centro storico sta per cambiare aspetto con l'installazione di una nuova pavimentazione realizzata con tecniche e materiali moderni, in linea con l'ambiente circostante. Contestualmente, sono stati rifatti tutti i sottoservizi presenti sotto la strada. La zona diventerà a traffico limitato, restringendo l’accesso ai veicoli, per migliorare l’uso pedonale e l’estetica dell’area.

Una nuova pavimentazione realizzata con tecniche e materiali moderni, armonizzata con il centro storico, e il rifacimento di tutti i sottoservizi. È questo il nuovo “look” di via Valera, la strada che attraversa i quartieri storici Civitanova e Sacca di Lanciano. Questa mattina, 23 aprile 2026.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Piazza Indipendenza e centro. Scattano le nuove regole per la zona a traffico limitatoMONTE ARGENTARIO Parte la Ztl a Porto Ercole, il comando della polizia locale ha modificato la disciplina delle zone a traffico limitato in "Piazza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lanciano, nuovo look per via Valera: la strada del centro storico diventerà zona a traffico limitato; Cecilie Bahnsen e UNIQLO lanciano la loro prima, imperdibile collaborazione; Dissesto, il Comitato Casa Comune chiede di partecipare alla cabina di coordinamento; Honda e IXON lanciano una nuova linea premium di abbigliamento tecnico per motociclisti. Belen Rodriguez lancia un nuovo trend per la Spring 2026: non riuscirete più a farne a meno!Belen Rodriguez look inspo look nuovo trend Spring 2026 Hinnominate abbigliamento Rebeya beauty Santiago Luna Marì ... stylosophy.it Nicki Minaj, nuovo look per il ritorno alle sceneOcchi su Nicki. Un video misterioso, un nuovo look molto più naturale e sensuale e un po’ d’attesa per un rientro definitivo sulle scene. Nicki Minaj sa come catturare l’attenzione dei suoi fan e dei ... 105.net Comune e A.R.T.E. lanciano una misura sperimentale con sconti sul canone per le famiglie assegnatarie che eseguono piccoli lavori di manutenzione - facebook.com facebook