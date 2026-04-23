Il dipartimento competente ha annunciato che la marijuana destinata all'uso medico verrà riclassificata come sostanza a basso rischio. La decisione non comporta la legalizzazione né per uso medico né per scopo ricreativo, ma prevede una regolamentazione più flessibile rispetto al passato. Questa modifica riguarda specificamente le modalità di gestione e controllo della sostanza, senza coinvolgere aspetti di legalizzazione totale.

Non legalizza la marijuana per uso medico né ricreativo, ma la rende soggetta a una regolamentazione meno rigida. Il procuratore generale ad interim del presidente Donald Trump, Todd Blanche, ha firmato un ordine che riclassifica la marijuana terapeutica autorizzata a livello statale come sostanza meno pericolosa. È un cambiamento politico a lungo auspicato dai sostenitori della sostanza, secondo cui la cannabis non avrebbe dovuto essere equiparata all’eroina dal governo federale. L’ordine inoltre concede agli operatori autorizzati nel settore della marijuana terapeutica un’importante agevolazione fiscale e allenta alcune barriere alla ricerca sulla cannabis.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’amministrazione Trump riclassifica a basso rischio la marijuana per uso medico

Trump signs Executive Order reclassifying Marijuana

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