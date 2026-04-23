Un rappresentante di una compagnia aerea ha dichiarato che, se il conflitto in corso durerà oltre maggio, non si potrà prevedere cosa accadrà in futuro. Ha precisato che, nel caso in cui la guerra si concluda entro la fine di aprile o all'inizio di maggio, non si riscontreranno problemi di approvvigionamento di carburante durante i mesi estivi. Al contrario, se il conflitto si protrarrà, la situazione rimane incerta.

“Nessuno sa cosa succederà. Se la guerra finirà alla fine di aprile o all’inizio di maggio, non ci saranno problemi di approvvigionamento di carburante durante l’estate, ma se dovesse continuare non lo sappiamo”. A dirlo è Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, la prima compagnia aerea d’Europa per numero di passeggeri. Il settore dell’aviazione civile è in gravi difficoltà da due mesi a questa parte a causa dell’impatto che il conflitto in Medio Oriente sta generando sulle rotte commerciali e sui prezzi del petrolio. Il carburante, infatti, per queste aziende, rappresenta una delle principali voci di costo. “Se il prezzo del...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’allarme di Ryanair: “Se la guerra durerà oltre maggio, non sappiamo cosa accadrà”

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