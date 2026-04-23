Un'inchiesta sulla società Ma.De è iniziata con una ragazza di 29 anni, assistita dall'avvocata Federica Garavaglia. Le indagini sono partite dopo che sono state inviate alcune foto agli sportivi, collegando l'attività della società a questioni legate all'affitto e alle feste durante il lockdown. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui procedimenti o sulle accuse specifiche.

A far partire l'inchiesta sulla Ma.De, c'è una ragazza di 29 anni, assistita dall'avvocata Federica Garavaglia. Ha anche indicato agli investigatori una settantina di nomi di giocatori, tra cui molti di squadre di serie A, avvistati alle feste (non indagati). "Io non ho mai fatto la prostituta precisa subito - così come la maggior parte delle ragazze che vivevano lì, al di fuori di due o tre di loro che invece facevano le escort". Per tre anni ha vissuto nella casa di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, oggi ai domiciliari insieme ad altri due indagati. Cosa accadeva? "Nel 2019 lavoravo come modella, e sono andata a vivere in affitto nella loro casa che era così grande che la chiamavano vecchio castello.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'affitto, poi le feste in lockdown: le nostre foto inviate agli sportivi"

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