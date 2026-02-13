Sei troppo lento a lavorare Calci e pugni al bracciante | le foto di armi da guerra inviate per intimorirlo
Un bracciante di Grosseto ha subito violenze e minacce perché si lamentava delle condizioni di lavoro. Le immagini mostrano armi da guerra inviate per intimidire l’uomo, che si trovava in una situazione di sfruttamento estremo. La sua denuncia arriva dopo settimane di turni estenuanti e salari bassi, senza poter nemmeno usare l’acqua o i servizi igienici durante la giornata.
Grosseto, 13 febbraio 2025 – Li tenevano senza acqua e accesso ai bagni, con turni di lavoro massacranti e paghe ridicole. A far emergere l’ennesimo caso di caporalato in Toscana è stato uno dei lavoratori, di origine pakistana, picchiato con calci e pugni perché ritenuto "troppo lento” al lavoro. Cosa è successo. La vicenda risale al 2022 a Paganico. Il prossimo 16 febbraio caporali e complici compariranno davanti al giudice per l'udienza preliminare. In base alle testimonianze, gli aguzzini si piazzavano ai lati del campo agricolo urlando insulti in lingua urdu. Nessun accesso a bagni, acqua potabile o punti di ristoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
