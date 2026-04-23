L' affare era un inganno | a Termini monili di lusso a prezzi stracciati ma erano falsi e tossici

Un'operazione di vendita ha portato alla luce un traffico di monili di lusso contraffatti venduti a prezzi molto ridotti rispetto ai valori di mercato. Gli oggetti, con loghi di marchi noti, erano proposti a circa un decimo del loro costo originale, passando da 1.000 a circa 100 euro. Le autorità hanno sequestrato numerosi pezzi, evidenziando come fossero falsi e contenessero materiali tossici.

Rivenduti a un decimo del prezzo originale. Da 1.000 euro sino 100. Un rapporto 1 a 10 vantaggioso per acquistare monili contraffatti con loghi di prestigiosi brand pronti a trarre in inganno anche l'occhio più esperto. A sequestrarli, per un totale di oltre 9mila prodotti di bigiotteria, i.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Casa smart a prezzi stracciati: 3 gadget da meno di 35 euroMercoledì 18 marzo 2026 segna il termine di un’importante finestra di opportunità per l’automazione domestica. Lauro, scarpe di moda a prezzi stracciati: scatta la truffa, due denunciatiI Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria due 30enni della provincia di Barletta per “truffa”. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Scalata Commerz, per chiudere l'affare i tedeschi vogliono Unicredit in Germania; Contratto in ritardo: quando è legittimo rifiutare la prestazione; Per il Milan c’è Tiago Gabriel dopo Gila; Perché i Giochi sono un affare. Branca racconta il retroscena sull’affare Ibrahimovic-Eto’o: Nell’accordo c’era un altro giocatoreMarco Branca torna a parlare da ex dirigente dell’Inter e lo fa ricordando l’affare del secolo per i nerazzurri: Ibrahimovic-Eto’o. Branca ricorda: Nell’accordo era stato inserito anche un altro ... fanpage.it L'Istituto chiarisce i termini per l'accesso anticipato alla pensione dei lavoratori impegnati in attività gravose. La domanda entro la scadenza di maggio - facebook.com facebook Per un guasto tecnico sulla linea : * Il treno 4106 ( Roma Termini-Firenze SMN) viaggia con +39' #treni x.com