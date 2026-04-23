È stata avviata una raccolta fondi in memoria di Luigi Bray, un uomo di 52 anni che lavorava come operatore socio sanitario. La sua capacità di comunicare e il coinvolgimento nel sociale avevano fatto sì che fosse molto apprezzato da chi lo conosceva. La famiglia, composta dalla moglie e dai due figli, si trova ora ad affrontare il dolore per la perdita improvvisa. La campagna di solidarietà mira a sostenere i familiari in questo momento difficile.

E' partita una raccolta fondi in memoria di Luigi Bray, il 52enne operatore socio sanitario che, grazie alla sua capacità comunicativa e al suo impegno nel sociale, si è fatto ben volere da molte persone lasciando un vuoto incolmabile tra chi l'ha conosciuto. Gli amici più stretti, per lenire il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Oss e poeta, aveva parlato della 'convivenza' col cancro anche in tv e si era candidato alle comunali: addio a Luigi BrayAveva parlato della ‘convivenza’ con il cancro anche in televisione, in una intervista al tg regionale.

Rhode Island, uccide moglie e spara ai figli durante una partita di hockey, poi si toglie la vita. Il panico tra il pubblico – Il videoUn uomo ha aperto durante una partita di hockey nel Rhode Island causando la morte della mogli e ferendo altre quattro persone.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: L'addio a Luigi Bray, per lenire il dolore si pensa alla moglie e ai due figli: partita una raccolta fondi; Oss e poeta, aveva parlato della 'convivenza' col cancro anche in tv e si era candidato alle comunali: addio a Luigi Bray.