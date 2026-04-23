Un giovane studente trans ha ricevuto una sospensione dopo aver chiesto di usare il nome scelto a scuola. Negli ultimi anni si è parlato molto di sicurezza, ma spesso si è dimenticato che quella sociale riguarda tutti e coinvolge diritti e rispetto. La vicenda mette in luce le difficoltà che affrontano i giovani che cercano di essere riconosciuti per quello che sono, anche tra i banchi di scuola.

Sospeso perché chiede di la carriera alias a scuola. In questi anni ci siamo dimenticati della vera sicurezza della quale dovremmo occuparci: quella sociale che include e non esclude.🔗 Leggi su Fanpage.it

La vera sicurezza è quella sociale: la storia di un ragazzo trans che riguarda tutti noi

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