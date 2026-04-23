' La traviata – Il martirio di un fiore' | Verdi in chiave contemporanea al Teatro Nuovo

Domenica 26 aprile alle 18:30, al Teatro Nuovo di Pisa, si terrà uno spettacolo intitolato “La Traviata – il martirio di un fiore”. L’evento rappresenta una versione contemporanea dell’opera di Verdi, inserita in una programmazione fuori stagione. La rappresentazione mira a proporre un’interpretazione moderna del classico, coinvolgendo il pubblico in una riflessione attuale attraverso la musica e la scena.

Domenica 26 aprile, alle 18:30, al Teatro Nuovo di Pisa, andrà in scena un fuori stagione d’eccellenza: “La Traviata – il martirio di un fiore”.Una Traviata intensa e simbolica proposta da FuoriOpera, che rilegge il capolavoro di Giuseppe Verdi attraverso l’immagine del fiore: fragile, effimero.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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