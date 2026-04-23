Una donna descrive il proprio percorso di maternità, diventando madre per la prima volta a 37 anni e per la seconda a 40 anni e mezzo. La narrazione si inserisce nel contesto della recente tragedia avvenuta a Catanzaro, un episodio che ha suscitato grande attenzione e dolore. La storia personale si intreccia con le conseguenze di un evento che ha coinvolto molte persone e ha portato a riflettere sulla gestione del dolore e del silenzio.

Caro Dottor Giuseppe Fulginiti, chi le parla è una donna che è diventata madre per la prima volta a 37 anni, per la seconda a 40 e mezzo. Dunque, secondo la disamina che ha fatto ieri in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ora non più visibile per restrizioni sulla privacy, in relazione ai tragici accadimenti di Catanzaro, avrei da poco passato il limite di “accettabilità” per essere madre. La tragedia di via Umberto Zanotti Bianco, quartiere periferico del capoluogo calabrese, con una donna, Anna Democrito, che si è lanciata nel vuoto assieme ai tre figlioletti, uccidendone due oltre che perdere lei stessa la vita, ha naturalmente...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La tragedia di Catanzaro e il silenzio che dovremmo imparare a fare

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