La testimone armena

A novant’anni, Vahanduckt Melkonyan è l’unica residente nel villaggio armeno di Charkov. La donna vive da sola in una casa di pietra circondata da campi e strade deserte. La sua presenza rappresenta l’ultimo legame con un luogo che sta scomparendo. La testimonianza di Melkonyan si concentra sulla vita quotidiana e sui ricordi di un tempo passato nel villaggio.

La prima cosa è il vento freddo. Ci dicono di fare attenzione quando apriamo le portiere della macchina, non sarebbe la prima volta che il vento se le porta via. Non è lo stesso che soffia in città: qui prende forza correndo lungo la gola scavata dal fiume Akhuryan. Nemmeno il sole accecante che per tutto novembre ha dominato il cielo di Yerevan riesce a mitigare gli spifferi gelidi che corrono violenti senza l’ostacolo dei palazzi. Per la mancanza di pioggia la città soffre di una delle peggiori crisi di inquinamento atmosferico degli ultimi dieci anni, ma qui non c’è traccia di quell’aria polverosa. Il cielo è d’un azzurro abbacinante, mentre la vegetazione incolta e giallastra sfuma nel paesaggio brullo della gola.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La testimone armena The Lens That Defied Empires: Armin Wegner Notizie correlate Safari a Sarajevo, la Procura pronta a sentire un testimoneLa Procura di Milano che indaga sul caso dei "cecchini del weekend" a Sarajevo sta valutando le modalità per convocare, come testimone, Aleksandar... Usura agli imprenditori. La testimone chiave: "Dovete proteggerci""Voglio essere ascoltato a porte chiuse, ho paura di ritorsioni su di me e la mia famiglia". Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La testimone armena; Armenia - Il profumo degli uomini; Vita di una lady armena Dalla Turchia a Padova. GLI OLI BENEDETTI NELLA CHIESA APOSTOLICA ARMENA L’evoluzione storica degli oli benedetti e la loro relazione con il meon Hovig Teprjian discuterà la propria Tesi dottorale venerdì 17 aprile alle ore 16:00 - Congratulazioni! - facebook.com facebook