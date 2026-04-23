La testimone armena

Da internazionale.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A novant’anni, Vahanduckt Melkonyan è l’unica residente nel villaggio armeno di Charkov. La donna vive da sola in una casa di pietra circondata da campi e strade deserte. La sua presenza rappresenta l’ultimo legame con un luogo che sta scomparendo. La testimonianza di Melkonyan si concentra sulla vita quotidiana e sui ricordi di un tempo passato nel villaggio.

La prima cosa è il vento freddo. Ci dicono di fare attenzione quando apriamo le portiere della macchina, non sarebbe la prima volta che il vento se le porta via. Non è lo stesso che soffia in città: qui prende forza correndo lungo la gola scavata dal fiume Akhuryan. Nemmeno il sole accecante che per tutto novembre ha dominato il cielo di Yerevan riesce a mitigare gli spifferi gelidi che corrono violenti senza l’ostacolo dei palazzi. Per la mancanza di pioggia la città soffre di una delle peggiori crisi di inquinamento atmosferico degli ultimi dieci anni, ma qui non c’è traccia di quell’aria polverosa. Il cielo è d’un azzurro abbacinante, mentre la vegetazione incolta e giallastra sfuma nel paesaggio brullo della gola.🔗 Leggi su Internazionale.it

la testimone armena
© Internazionale.it - La testimone armena

The Lens That Defied Empires: Armin Wegner

Video The Lens That Defied Empires: Armin Wegner

Notizie correlate

Safari a Sarajevo, la Procura pronta a sentire un testimoneLa Procura di Milano che indaga sul caso dei "cecchini del weekend" a Sarajevo sta valutando le modalità per convocare, come testimone, Aleksandar...

Usura agli imprenditori. La testimone chiave: "Dovete proteggerci""Voglio essere ascoltato a porte chiuse, ho paura di ritorsioni su di me e la mia famiglia".

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: La testimone armena; Armenia - Il profumo degli uomini; Vita di una lady armena Dalla Turchia a Padova.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.