La sera di oggi 23 aprile splendido bacio di Venere alle Pleiadi | a che ora vederlo nei cieli d'Italia

Stasera il cielo sarà impreziosito da un bellissimo bacio celeste tra il "Pianeta dell'Amore" Venere e l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi. Ecco a che ora e come vederlo nei cieli d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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