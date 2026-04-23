La scuola in cui si insegnano i giochi di prestigio per imparare a scrivere in corsivo INTERVISTA alla Dirigente Maria Ghiddi

In una scuola particolare, i giochi di prestigio sono utilizzati come metodo per insegnare ai bambini a scrivere in corsivo. La dirigente della scuola spiega che magie e trucchi vengono impiegati insieme a esercizi di destrezza manuale per coinvolgere gli studenti, aiutandoli a distogliere l’attenzione dai dispositivi elettronici e dai giocattoli. Questo approccio mira a migliorare la scrittura corsiva e a rendere le lezioni più interessanti per i piccoli studenti.

Ricorrere alla magia per imparare il corsivo a scuola? Fatto. Maghi e magie, giochi di prestigio ed esercizi di destrezza manuale per catturare l’attenzione degli alunni, per disintossicarli dalla dipendenza dei devices elettronici, giocattoli compresi, e per abituarli a scrivere bene e in corsivo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate La sostenibilità a scuola. Giochi e show cooking per imparare il ricicloCastel Guelfo celebra l’economia circolare domestica con le scuole e la comunità. Magia in classe: trucchi e illusioni per imparare a scrivere meglioUn esperimento educativo basato sull’illusione sta trasformando le aule della scuola materna di Castelvetro, nel modenese, dove i più piccoli si...