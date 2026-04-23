La sala della Regione intitolata all' antifascista Clara Marchetto votano quasi tutti a favore

Nella sala della Regione dedicata alla rappresentanza si è deciso di intitolare lo spazio a Clara Marchetto, figura nota come attivista dell’Asar, un'organizzazione che precede il Partito autonomista trentino tirolese. La decisione è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con un’eccezione. Marchetto, antifascista, fu condannata all’ergastolo nel 1940 durante il regime fascista per accuse di spionaggio e successivamente liberata dalle forze alleate.

La sala di rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige sarà intitolata a Clara Marchetto, attivista dell’Asar, organizzazione antesignana al Partito autonomista trentino tirolese, antifascista e condannata nel 1940 in pieno regime all’ergastolo per spionaggio e liberata dalle forze alleate.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Questione “Clara Marchetto”, bocciata la mozione di sfiducia a Francesca GerosaNon è passata la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessora di Fratelli d’Italia con deleghe all’istruzione, cultura, giovani e pari... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Clara Marchetto, 54 sì all'intitolazione della sala di rappresentanza della Regione. Gli unici a votare contro i quattro esponenti di Fratelli d'Italia; Clara Marchetto, il Consiglio dice sì all'intitolazione di una sala. No di FdI; Ufficiale, la sala di rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige sarà intitolata a Clara Marchetto: voto quasi unanime, ma i quattro consiglieri di FdI si oppongono; Fumata bianca per Marchetto in Regione. Clara Marchetto, il Consiglio dice sì all'intitolazione di una sala. No di FdIAlla fine a Clara Marchetto verrà intitolata la sala di rappresentanza della Regione, a Trento. È passata, infatti, in Consiglio regionale, con 55 voti favorevoli e 4 contrari, la mozione che chiede d ... rainews.it Clara Marchetto, 54 sì all'intitolazione della sala di rappresentanza della Regione. Gli unici a votare contro i quattro esponenti di Fratelli d'ItaliaTRENTO. La sala di rappresentanza del Palazzo della Regione sarà intitolata a Clara Marchetto. Il principale spazio, situato a piano terra del Palazzo di piazza Dante a Trento, dove si svolgono conveg ... ildolomiti.it La sala di rappresentanza della Regione verrà intitolata a Clara Marchetto. Gli unici contrari i quattro esponenti di Fratelli d'Italia - facebook.com facebook