La rivoluzione del modello Rimini | Meno hotel tradizionali più strutture per i nuovi turismi

Il settore turistico di Rimini sta vivendo una trasformazione significativa, con un calo degli hotel tradizionali e un aumento di strutture dedicate ai nuovi tipi di turismo. Questa evoluzione si sta verificando in risposta alle mutate esigenze dei visitatori e alle sfide del mercato. Il presidente di un importante ente regionale ha sottolineato la necessità di un cambiamento profondo per mantenere la competitività della zona.

Rimini, 23 aprile 2026 – “Serve una rivoluzione per cambiare il turismo a Rimini. Se non ci rinnoviamo profondamente rischiamo di sparire”, dice senza giri di parole Maurizio Ermeti, il presidente di Ieg e della Fondazione Piano strategico di Rimini. Il 27 aprile al Palacongressi, con il convegno Rimini tourism revolution, la Fondazione proverà a tracciare alcune rotte per la rivoluzione. Attesi al convegno tanti imprenditori, rappresentanti di istituzioni, enti e associazioni di categoria. E interveranno anche il prefetto Cassone e il questore Morelli, perché la rivoluzione passa (anche) dalla sicurezza. Uno dei nodi da risolvere è il destino dei vecchi hotel.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rivoluzione del modello Rimini: “Meno hotel tradizionali, più strutture per i nuovi turismi” Notizie correlate La rivoluzione del sistema idrico. Meno sprechi e reti più smart. Pronto il maxi piano da 73 milioniUn progetto da oltre 73 milioni di euro per rendere il sistema idrico della provincia sempre più sicuro, efficiente e resiliente di fronte ai... Leggi anche: Mauro Santinato cala il tris: "Apro un nuovo hotel. Si chiamerà Rimini Rimini, racconterà la nostra storia" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sanità territoriale, la Uil di Rimini: Servono più personale e chiarezza sulle riforme; Rimini Tourism Revolution. Al via la nuova fase strategica per il futuro del turismo; Esselunga esce allo scoperto: Lavori al via, si apre tra tre anni. Nel progetto galleria e parcheggi interrati. La rivoluzione del modello Rimini: Meno hotel tradizionali, più strutture per i nuovi turismiRimini, 23 aprile 2026 – Serve una rivoluzione per cambiare il turismo a Rimini. Se non ci rinnoviamo profondamente rischiamo di sparire, dice senza giri di parole Maurizio Ermeti, il presidente di ... ilrestodelcarlino.it Rimini Tourism Revolution, al via la nuova fase per il futuro del turismoIl 27 aprile, dalle 10.30 alle 18, al Palacongressi di Rimini si tiene una giornata di approfondimento e confronto in cui prende forma una visione strategica e concreta per il futuro del turismo rimin ... newsrimini.it sei di Rimini se ... ® - facebook.com facebook Rimini, 23 aprile 2026 — Alta pressione e cielo prevalentemente sereno: venti deboli, massime intorno a 15–15,5 °C. Dettaglio orario. #Meteo x.com