La rivista Chi va verso la chiusura | il caso di Alfonso Signorini e le cause della scelta

Recentemente si è diffusa la notizia che la rivista “Chi” sta per chiudere, con Alfonso Signorini ancora al timone. La decisione sarebbe legata a motivi legati alla proprietà del gruppo editoriale, controllato dalla famiglia Berlusconi. Nelle stesse ore si parla molto anche della famiglia Berlusconi, proprietaria del gruppo Mondadori, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sui motivi che hanno portato a questa possibile sospensione.

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare della nota famiglia Berlusconi, proprietaria del gruppo Mondadori. I dirigenti starebbero facendo i conti con una decisione difficile: chiudere il settimanale “Chi”. Il megazine, nato nel lontano 1995, per anni ha avuto un ruolo centrale negli scoop di cronaca rosa. Il suo nome, per tanto tempo, è stato legato a quello di Alfonso Signorini, ex conduttore del “Grande Fratello”. A rivelare l’indiscrezione è stata “Lettera 43”. All’origine del problema, tuttavia, contro le aspettative di molti, non ci sarebbe la bufera, alzata da Fabrizio Corona e che ha travolto l’ex direttore del giornale; costringendolo, nel giro di qualche giorno, a firmare le dimissioni.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Alfonso Signorini annuncia l’addio a Chi: “Scelta presa da tempo, nessuna influenza del caso Corona”Con una lettera rivolta ai lettori, Signorini comunica che lascerà la direzione di Chi, settimanale che dirige da quasi 20 anni, spiegando tuttavia... Alfonso Signorini lascia la direzione di ‘Chi’: “Non c’entra il caso Corona”Alfonso Signorini, in un lungo editoriale, saluta i lettori del settimanale ‘Chi‘, del quale è stato direttore dal 2006 al 2023. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Signorini, Chi Magazine verso la chiusura dopo il caso: la decisione di Mondadori; Il settimanale Chi verso la chiusura dopo lo scandalo Signorini: Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libri; Alfonso Signorini lascia ‘Chi’: ecco perché la sua decisione riguarda Fabrizio Corona!; Nuova denuncia per Alfonso Signorini? L’accusa durissima. Signorini, Chi Magazine verso la chiusura dopo il caso: la decisione di MondadoriIl settimanale Chi potrebbe chiudere dopo quasi trent’anni: Mondadori valuta lo stop per motivi economici e di mercato, mentre resta incerto il futuro di Alfonso Signorini. gay.it Signorini, Mondadori valuta la chiusura di Chi dopo il caso editorialeChi Magazine, indiscrezioni sulla possibile chiusura in casa Mondadori La famiglia Berlusconi, tramite il gruppo Mondadori, starebbe valutando la chiu ... assodigitale.it Nuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini Dopo le anticipazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, anche Vito Coppola ha denunciato l’ex conduttore del Grande Fratello: https://fanpa.ge/FSNK6 - facebook.com facebook NELLA BATTAGLIA TRA CORONA E ALFONSO SIGNORINI, IL TRIBUNALE DI MILANO ACCOGLIE 'PARZIALMENTE' IL... x.com