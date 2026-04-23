La rivista Chi va verso la chiusura | il caso di Alfonso Signorini e le cause della scelta

Recentemente si è diffusa la notizia che la rivista “Chi” potrebbe chiudere a causa di decisioni prese dalla famiglia Berlusconi, proprietaria del gruppo Mondadori. La possibile sospensione delle pubblicazioni ha suscitato molte discussioni nel mondo dell’editoria e tra i lettori. La decisione sembra essere legata a motivazioni aziendali, anche se i dettagli ufficiali non sono ancora stati comunicati. La notizia ha avuto un forte impatto nel settore dei media italiani.

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare della nota famiglia Berlusconi, proprietaria del gruppo Mondadori. I dirigenti starebbero facendo i conti con una decisione difficile: chiudere il settimanale “Chi”. Il megazine, nato nel lontano 1995, per anni ha avuto un ruolo centrale negli scoop di cronaca rosa. Il suo nome, per tanto tempo, è stato legato a quello di Alfonso Signorini, ex conduttore del “Grande Fratello”. A rivelare l’indiscrezione è stata “Lettera 43”. All’origine del problema, tuttavia, contro le aspettative di molti, non ci sarebbe la bufera, alzata da Fabrizio Corona e che ha travolto l’ex direttore del giornale; costringendolo, nel giro di qualche giorno, a firmare le dimissioni.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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