La riforma silenziosa che trasforma le carceri in caserme

Da avellinotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, si è assistito a una serie di cambiamenti che interessano le strutture carcerarie, con modifiche ai decreti e riassetti organizzativi. Questi interventi, spesso poco visibili, prevedono la riorganizzazione delle funzioni e la riassegnazione di ruoli e responsabilità. La trasformazione da carceri a caserme si realizza attraverso semplici modifiche ai nomi e alle dipendenze, senza interventi pubblicizzati o dibattiti pubblici.

C'è un modo per distruggere uno Stato senza sparare un colpo. Basta riscrivere un decreto. Basta cambiare i nomi degli uffici, spostare le dipendenze funzionali, trasformare chi governa in chi esegue.E farlo di notte, in silenzio, con il linguaggio burocratico che addormenta le coscienze e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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