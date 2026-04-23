La riforma silenziosa che trasforma le carceri in caserme

Negli ultimi tempi, si è assistito a una serie di cambiamenti che interessano le strutture carcerarie, con modifiche ai decreti e riassetti organizzativi. Questi interventi, spesso poco visibili, prevedono la riorganizzazione delle funzioni e la riassegnazione di ruoli e responsabilità. La trasformazione da carceri a caserme si realizza attraverso semplici modifiche ai nomi e alle dipendenze, senza interventi pubblicizzati o dibattiti pubblici.

C'è un modo per distruggere uno Stato senza sparare un colpo. Basta riscrivere un decreto. Basta cambiare i nomi degli uffici, spostare le dipendenze funzionali, trasformare chi governa in chi esegue.E farlo di notte, in silenzio, con il linguaggio burocratico che addormenta le coscienze e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Inaugurato l’anno giudiziario a Catanzaro: organici carenti, carceri sovraffollate e una riforma cheSi è svolta a Catanzaro la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, con la presidente della Corte d’appello Concettina Epifanio che ha presentato... Perché ai seggi è sparita la divisione per genere? Una riforma silenziosa ma storicaDa questo referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia, chi va a votare non deve più mettersi in fila in base al sesso indicato sul... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ecatombe silenziosa: 21 morti di lavoro in 4 giorni; Il TPL toscano dopo il 2021 – Oltre la riforma: un sistema tra passi avanti e nodi irrisolti; Aule sempre più vuote: -1 milione di studenti entro il 2034. Servizio civile, dove andremo? Nella riforma serve una bussolaDopo l’allarme degli enti, in occasione delle audizioni sul disegno di legge, anche la Consulta invita a non lasciare la riforma nell’indeterminatezza. «Il testo è molto aperto, il rischio è uno slitt ... vita.it Giustizia, a sinistra cresce l’esercito del Sì: ecco i nomi che sfidano Elly SchleinDai padri nobili dell’Ulivo ai volti storici della Quercia: la rivolta silenziosa dei riformisti dem che scelgono la separazione delle carriere, rompendo il fronte del No di Elly Schlein. L’esercito ... panorama.it Contratti biennali multipli per i giovani: la riforma silenziosa che nessuno ha ancora capito - facebook.com facebook