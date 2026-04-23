' La Puglia che differenzia' insegnare l' ambiente ai bimbi | coinvolti gli alunni della Mameli di Bari

Nelle scuole primarie della città, in particolare nelle classi quinte, è stato avviato un progetto dedicato all'insegnamento delle buone pratiche ambientali. L'iniziativa, chiamata ‘La Puglia che fa la differenza’, è stata promossa dalla Regione e mira a sensibilizzare i bambini sulla gestione dei rifiuti e sulla riduzione della loro produzione. Gli studenti sono coinvolti in attività che promuovono comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.