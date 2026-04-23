' La Puglia che differenzia' insegnare l' ambiente ai bimbi | coinvolti gli alunni della Mameli di Bari

Da baritoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scuole primarie della città, in particolare nelle classi quinte, è stato avviato un progetto dedicato all'insegnamento delle buone pratiche ambientali. L'iniziativa, chiamata ‘La Puglia che fa la differenza’, è stata promossa dalla Regione e mira a sensibilizzare i bambini sulla gestione dei rifiuti e sulla riduzione della loro produzione. Gli studenti sono coinvolti in attività che promuovono comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.

Un progetto per i bambini delle classi quinte della scuola primaria per promuovere le buone abitudini con cui gestire meglio i rifiuti e ridurre la loro produzione: è l'obiettivo dell'iniziativa ‘La Puglia che fa la differenza’, promossa dalla Regione.Alcuni quaderni informativi, con giochi e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: La Puglia che fa la differenza entra a scuola.

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