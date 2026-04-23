' La Puglia che differenzia' insegnare l' ambiente ai bimbi | coinvolti gli alunni della Mameli di Bari
Nelle scuole primarie della città, in particolare nelle classi quinte, è stato avviato un progetto dedicato all'insegnamento delle buone pratiche ambientali. L'iniziativa, chiamata ‘La Puglia che fa la differenza’, è stata promossa dalla Regione e mira a sensibilizzare i bambini sulla gestione dei rifiuti e sulla riduzione della loro produzione. Gli studenti sono coinvolti in attività che promuovono comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.
Un progetto per i bambini delle classi quinte della scuola primaria per promuovere le buone abitudini con cui gestire meglio i rifiuti e ridurre la loro produzione: è l'obiettivo dell'iniziativa ‘La Puglia che fa la differenza’, promossa dalla Regione.Alcuni quaderni informativi, con giochi e.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Giornata mondiale contro l’obesità, 5 libri per insegnare ai bimbi a mangiare sano. La nutrizionista: “Se volete che i vostri figli mangino frutta e verdura dovete dare l’esempio”L’obesità infantile è un problema molto importante, lo dimostra il fatto che la percentuale dei bambini in eccesso di peso continua ad aumentare...
Leggi anche: 5 libri per insegnare ai bimbi la pet therapy con i libri: “Leggere a un cane toglie l’ansia e aumenta l’autostima”
Panoramica sull’argomento
Si parla di: La Puglia che fa la differenza entra a scuola.
Raccolta differenziata Bari 2026: come funzionano i nuovi cassonetti intelligenti a MadonnellaPronta a partire la nuova raccolta differenziata con i bidoni intelligenti a Madonnella a Bari. Si tratta dei primi 51 cassonetti intelligenti, che saranno posizionati a partire da oggi ed ... quotidianodipuglia.it
La Regione Puglia regala agli studenti 15mila fumetti sulla differenziataLa Regione Puglia porta nelle scuole le buone pratiche per la riduzione e la gestione ottimale dei rifiuti urbani grazie al progetto 'La Puglia che fa la differenza!', destinato agli alunni delle clas ... ansa.it