La Promessa Leocadia in manette | Manuel e Curro al centro del caos!

A La Promessa, l’arresto di Leocadia ha provocato un forte scompiglio tra i protagonisti della vicenda. Manuel e Curro si trovano coinvolti in una serie di eventi che hanno destabilizzato l’intera situazione. La notizia ha generato un clima di tensione e incertezza, portando a una crisi che mette in discussione le relazioni tra le persone coinvolte. La vicenda si sta sviluppando in modo sempre più complesso e imprevedibile.

A La Promessa il crollo di Leocadia scuote ogni equilibrio e trascina la tenuta in una resa dei conti clamorosa. Manuel e Curro uniscono le forze, mentre la servitù scopre dettagli inquietanti sulla notte della tragedia. Ma l’arresto basta davvero a chiudere il caso? Nelle ipotetiche prossime puntate di La Promessa, la situazione dentro la tenuta precipita con una violenza improvvisa e devastante. Quello che per settimane era sembrato soltanto un insieme confuso di dubbi, mezze verità e inquietudini sparse prende finalmente una forma precisa. Al centro di tutto emerge Leocadia, ormai incapace di tenere sotto controllo il castello di menzogne costruito attorno alla morte di Jana.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - La Promessa, Leocadia in manette: Manuel e Curro al centro del caos! La Promessa, Leocadia in manette: Manuel e Curro al centro del caos! Notizie correlate La Promessa anticipazioni 23 marzo: Curro umiliato, Manuel cede a LeocadiaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il Duca Lisandro terrorizza i Luján e prende di mira Curro. La Promessa anticipazioni 5 marzo: Angela ruba i fondi di Leocadia per CurroEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Angela compie un gesto estremo, sottraendo denaro dai forzieri di Leocadia per aiutare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Anticipazioni per La Promessa del 20 aprile 2026 alle 19.40 su Rete 4: Romulo informa Leocadia del licenziamento di Petra; La promessa anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio 2026: Angela si accampa alla tenuta e dichiara guerra a Leocadia!; La Promessa Anticipazioni 22 aprile 2026: Pia scioccata, una scoperta rivoluziona tutto!; La promessa: Leocadia cerca di prendere il controllo della società di Manuel | Anticipazioni. La Promessa, spoiler Spagna: Leocadia regala una nuova auto a AlonsoLeocadia comprerà una nuova automobile per Alonso nelle prossime puntate de La Promessa: lui resterà senza parole per il grande regalo. Le anticipazioni rivelano che Alonso ringrazierà Leocadia, ... it.blastingnews.com La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2026: Leocadia espelle Angela dalla residenza dei LujánLe trame degli episodi de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026. Ecco che cosa succederà ... davidemaggio.it I neo agenti della polizia municipale hanno prestato oggi la "promessa solenne" a Palazzo Zanca - facebook.com facebook #Busia: “Le #infrastrutture strategiche sono la promessa che un Paese fa al proprio futuro. Purtroppo, l’Italia sta smarrendo la capacità di distinguere ciò che è davvero strategico da ciò che è soltanto urgente”. #RelazioneAnnualeAnac2026 #AnacNazionale x.com