La plenaria di aprile del Parlamento europeo spiegata dagli eurodeputati

Dal 27 al 30 aprile 2026 si svolgerà a Strasburgo la sessione plenaria del Parlamento europeo. Durante questa riunione, gli eurodeputati discuteranno e voteranno su vari temi e proposte di legge in agenda. La plenaria rappresenta un momento centrale nel calendario delle attività parlamentari, coinvolgendo rappresentanti di diversi paesi membri. La sessione sarà seguita da un briefing che riassume i principali punti all’ordine del giorno.

Pubblichiamo il briefing del Parlamento europeo sui temi della sessione plenaria a Strasburgo che si terrà da lunedì 27 a giovedì 30 aprile 2026 L'articolo proviene da Linkiesta.it.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La plenaria di aprile del Parlamento europeo, spiegata dagli eurodeputati Notizie correlate La plenaria di marzo del Parlamento europeo, spiegata dagli eurodeputatiPubblichiamo il briefing del Parlamento europeo sui temi della sessione plenaria a Strasburgo che si terrà da lunedì 9 a giovedì 12 febbraio 2026... I temi al centro della plenaria del Parlamento europeo della prossima settimanaDal rafforzamento della difesa europea all’attuazione concreta del Patto su migrazione e asilo, passando per le tensioni commerciali legate... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Parlamento UE accende il confronto sul bilancio comune: chiesti 200 miliardi di euro in più; Bilancio Ue: il Parlamento chiede il 10% in più per il 2028-2034; Next Stop Bruxelles; La settimana successiva (20-24 aprile 2026). Coldiretti incontra parlamentari Ue per modifica clausola risoRoma, 14 apr. (askanews) – In vista della sessione Plenaria del Parlamento europeo del 28 aprile, in cui gli eurodeputati saranno chiamati ad adottare in via definitiva l’accordo di trilogo sulla clau ... askanews.it Parlamento Ue studia il bilancio, al vaglio tassa sul gioco onlineNella seduta del 15 aprile la commissione Bilancio del Parlamento europeo conferma l'ipotesi di una tassa sul gioco online per trovare nuove entrate. gioconews.it Nell’aula del Parlamento britannico, mentre il dibattito va avanti, c’è chi si lascia andare a un sonno tranquillo. È Jennie, cane guida del deputato Steve Darling. Il video della Labrador addormentata tra i banchi diventa virale e accende l’attenzione sul legame - facebook.com facebook ELEZIONI POLITICHE. A partire dal 1948, la sinistra ha perso TUTTE le elezioni POLITICHE. La sinistra non è stata MAI MAGGIORITARIA in parlamento prima del 1989 (e a parte il 1996, neanche dopo). Anche l'Italia è andata vicino al mondiale del 1990 e all' x.com