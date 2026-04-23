La moda della primavera 2026 è Shoppable su iO Donna

Nella primavera del 2026, la rivista iO Donna presenta uno speciale dedicato alla moda shoppable, una tendenza che permette di acquistare i capi direttamente dalle immagini pubblicate. L'articolo, che apre la sezione dedicata, evidenzia come questa modalità stia diventando sempre più diffusa nel settore della moda, offrendo ai lettori la possibilità di acquistare immediatamente i capi che vedono nelle foto. La pubblicazione è riservata ai contenuti originali e non include informazioni su eventi o figure specifiche.

V ai allo Speciale Shoppable della Primavera 2026 iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La moda della primavera 2026 è Shoppable su iO Donna Moda primavera 2026: LE BORSE PIÙ USATE che porto con me nel 2026 Notizie correlate Dentro le campagne moda della primavera estate 2026Dalle atmosfere sospese di Valentino ai cieli di Miu Miu, le nuove campagne pubblicitarie della moda PE26 (e le tendenze che lanciano) Con le... Leggi anche: Le 5 parole chiave della moda primavera estate 2026: guida alle tendenze Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Novità moda di primavera: i gioielli Bold Shapes di Voodoo Jewels sono la nostra ultima fashion obsession; Le nuove campagne moda della Primavera Estate 2026; Shopping color cobalto: i pezzi da comprare ora per la primavera 2026; Shopping di primavera, i tre must da cercare su Vinted (e gli errori da evitare). Le It Bags che definiranno la moda della primavera 2026: 5 modelli pronti a rubarci il cuorePrimavera: mentre il layering lascia spazio ad un solo strato sottile o poco più, le stampe fioriscono sugli indumenti ed il sole rende necessario sfoderare l’ultimo paio di occhiali fiammanti, le It ... dilei.it Da Beyoncé alla Regina Elisabetta: gli star look sono al centro delle mostre di moda della Primavera 2026Dalle grandi Maison agli archivi riscoperti, dalle icone del Novecento alle nuove visioni contemporanee, ecco le esposizioni a tema fashion più imperdibili della primavera 2026. Dalla visione di Elsa ... iodonna.it