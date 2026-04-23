Durante una recente partita di Coppa Italia, il portiere della Lazio ha parato quattro rigori contro l’Atalanta, attirando l’attenzione sui giovani portieri emergenti. In passato, sono stati ricordati anche altri estremi difensori come Pacchiarotti e Buffon, noti per le loro carriere di successo. Tra le novità, alcuni portieri bambini sono cresciuti rapidamente, passando dal settore giovanile alla prima squadra in breve tempo.

I portieri giovani come Edoardo Motta non si tuffano solo verso il pallone, ma verso il loro futuro. Ad un certo punto - poiché l’attore titolare del ruolo ha perso la voce, si è storto la spalla o è in crisi nera - quando mancano due minuti all’inizio dello spettacolo vengono spinti a forza sul palcoscenico. Abbagliati dalla luce dei fari si rassettano, cercano nel loro repertorio la faccia migliore, strizzano lo sguardo per vedere se riconoscono qualcuno in sala, poi parte la musica e parano quattro rigori su cinque in una semifinale di Coppa Italia, trascinando di peso la loro squadra in finale. Non hanno segreti, sono loro il segreto. Mettono in gioco il talento, l’incoscienza e la leggerezza che ha chi non sente il peso della responsabilità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La meteora Pacchiarotti, l'immenso Buffon e... Portieri bambini che diventano grandi

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