La manutenzione perduta del territorio e il conto salato pagato dalle comunità

Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo deterioramento della manutenzione ordinaria del territorio, con conseguenze visibili come alluvioni, crolli e dissesti che colpiscono le comunità locali. Questa mancanza di interventi regolari ha portato a un aumento dei costi pubblici per il ripristino e la gestione delle emergenze. I danni causati dalla perdita di cura del territorio si riflettono direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita delle persone che vivono in queste aree.

La crisi della cura ordinaria del territorio trasforma piccoli problemi in dissesto, alluvioni, crolli e costi pubblici crescenti. Prevenire resta la scelta più razionale, economica e civile di Domenico Esposito* C’è una questione decisiva che negli ultimi anni è stata troppo spesso sottovalutata nel dibattito pubblico: la progressiva perdita della cultura della cura del territorio. Eppure è proprio qui che si colloca una parte rilevante della differenza tra un territorio che regge gli urti e uno che invece si spezza, si allaga, crolla, sprofonda, accumulando danni economici, sociali e ambientali sempre più pesanti. Per lungo tempo la manutenzione ordinaria ha rappresentato una forma elementare ma essenziale di razionalità collettiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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