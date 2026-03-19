A Castiglion Fiorentino, tre persone sono state sorprese mentre cercavano di uscire dal supermercato senza pagare prodotti di bellezza. I soggetti, descritti come molto sorridenti, avevano tentato di lasciare il negozio con alcuni articoli senza effettuare il pagamento. La scena è stata notata da personale di sorveglianza che ha chiamato le forze dell’ordine. I tre sono stati fermati e identificati.

Oh bella gente, qui si s’è visto di tutto, ma questa mancava proprio! A Castiglion Fiorentino, tre fenomeni – più che ladri parevano influencer della pulizia dentale – hanno deciso di rifarsi il beauty direttamente al supermercato. senza passare dalla cassa, s’intende. I tre, venuti su belli carichi da Napoli, hanno fatto man bassa di testine per spazzolini elettrici, roba da far brillare pure i tombini, più acido ialuronico per diventare belli freschi e lisci come pesci, tinte per capelli (che magari volevano cambiarsi look dopo il colpo) e pure lamette per depilarsi. perché anche nel crimine, si sa, l’estetica conta! Peccato però che non fossero proprio dei ninja: tra un “prendo questo” e un “infila quello nel giubbotto”, s’è accorta mezza bottega. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il trio del sorriso splendente… ma col conto non pagato!

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