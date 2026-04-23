La soap opera turca La forza di una donna, trasmessa su Canale 5 alle 16, continua a catturare l’attenzione di molti telespettatori. Nell’episodio del 23 aprile 2026, si scopre una rivelazione di Bahar che delude Nisan e Doruk, i quali avevano sperato in un esito diverso. La narrazione si concentra sui personaggi e sui loro sentimenti, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 23 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Ceyda è rimasta davvero colpita dall'altruistico gesto di Satilmis nei confronti di Arda. Per giorni il bambino ha saltato la scuola per cercare di guadagnare dei soldi per strada da dare al vero padre di Arda per impedirgli di portarlo via. Spoiler La forza di una donna 23 aprile 2026: la vendita della casa di Enver e Hatice slitta? Bahar e Arif sono convinti di essersi liberati della pistola di Sarp però non sanno che la perfida Sirin è riuscita a sostituirla con dei sassi prima che arrivasse nelle loro mani.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 23 aprile 2026: la rivelazione di Bahar delude Nisan e Doruk, loro sperano…

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