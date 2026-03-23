C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 23 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che l'amicizia nata tra la protagonista, Bersan e Ceyda ha insospettito Sirin, lei ha provato a coinvolgere Arif per scoprire cosa stanno nascondendo. La signora Fazilet ha proposto a Bahar di collaborare con lei alla stesura del suo nuovo romanzo, ispirato alla sua storia, lei ha accettato con entusiasmo ma dovrà ancora risolvere una spinosa situazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 23 marzo 2026: Bahar e Bersan restituiscono i soldi a Cem ma…

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Aggiornamenti e notizie su La forza di una donna spoiler 23 marzo...

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«Non è ancora finita. » Questa frase di Cem pesa come un macigno sulle spalle di Bersan e Bahar. Dopo aver venduto alcuni diamanti per recuperare la cifra da consegnargli, pensavano di essersi finalmente liberate da quella situazione, ma lui mette subito i facebook

La forza di una donna, anticipazioni 16-21 marzo: Bahar in difficoltà, tensioni con Sirìn e nuove rivelazioni sul passato x.com