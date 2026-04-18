Dumfries ha spento 30 candeline e ha condiviso il festeggiamento sui social. L’esterno olandese, attualmente in forza all'Inter, è impegnato nella stagione in corso, mentre la squadra si prepara a tentare di conquistare il suo 21° scudetto. La festa in casa nerazzurra si svolge tra immagini e messaggi, in attesa di conoscere il risultato finale del campionato.

di Lorenzo Vezzaro Dumfries celebra il traguardo dei 30 anni sui social: l’esterno olandese punta al nuovo tricolore con i nerazzurri. È un giorno di celebrazioni in casa nerazzurra. Denzel Dumfries ha spento oggi 30 candeline, festeggiando il suo compleanno in un momento magico per la squadra di Milano. L’esterno olandese, colonna della fascia destra, ha raggiunto questo importante traguardo personale proprio mentre l’Inter si prepara a festeggiare un altro traguardo storico. Il calciatore ha voluto condividere la sua gioia con il popolo interista attraverso un post sul proprio profilo Instagram, esprimendo gratitudine per il percorso fatto finora e per i successi ottenuti a Milano.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries compie trent’anni: festa in casa Inter mentre si attende il ventunesimo scudetto -FOTO

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