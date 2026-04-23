la flotilla riparte

Oggi in edicola, un articolo su Il Fatto Quotidiano riporta che la Flotilla ha ripreso le attività. La notizia riguarda un nuovo inizio per le operazioni di questa imbarcazione, senza dettagli specifici sui motivi o le modalità del riavvio. La ripresa delle attività viene annunciata senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali. La notizia si inserisce in un quadro di aggiornamenti sulle attività della Flotilla.

Usa, cade un’altra testa: lascia il segretario della Marina. “Non andava d’accordo con Hegseth” Colloqui diretti Usa-Cuba: per la prima volta dalla rivoluzione un aereo americano atterra a L’Avana. Ma Trump continua a minacciare Il Perù sospende l’acquisto di 24 jet dagli Usa e Washington li minaccia: “Useremo ogni mezzo per tutelare i nostri interessi” Casa Bianca: “Tregua? Trump non ha dato una scadenza”. Libano, l’Idf uccide un’altra giornalista Le forze americane: "Ordinato a 31 navi di invertire la rotta a Hormuz". Teheran, messo a morte uomo accusato di collaborare con il Mossad “I coloni e i soldati israeliani usano le violenze di genere e le molestie per spingere i palestinesi ad andarsene” Il report Lavoratori stranieri: così (non) funziona il decreto flussi targato Meloni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza

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