Napoli la Flotilla riparte da Mergellina | centinaia in piazza

A Napoli, centinaia di persone si sono radunate oggi a Mergellina per assistere alla partenza della Flotilla, composta da venti imbarcazioni. Dopo aver sostato nel porto partenopeo, la flottiglia ha ripreso la rotta verso Gaza. La manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini presenti per accompagnare simbolicamente le imbarcazioni nel loro viaggio. La scena si è svolta con entusiasmo e presenza di pubblico lungo il lungomare.

Centinaia di manifestanti si sono radunati oggi a Napoli per sostenere la Flotilla, un gruppo di 20 imbarcazioni che ha fatto scalo a Mergellina prima di riprendere la rotta verso Gaza. La manifestazione ha subito una variazione logistica dell’ultimo minuto: il punto di partenza è stato spostato da piazza Vittoria a corso Vittorio Emanuele per evitare tensioni davanti al consolato americano e garantire l’ordine pubblico, creando un distacco di un chilometro e mezzo tra i sostenitori a terra e le navi in porto. Il percorso modificato ha segnato la sfilata di chi vuole dare voce alla Spring Mission 2026. L’obiettivo dichiarato dai partecipanti è il superamento del blocco illegale che colpisce la zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, la Flotilla riparte da Mergellina: centinaia in piazza La Global Sumud Flotilla riparte da Ancona. A bordo medici, costruttori ed educatoriA chiederli, fa sapere il Coordinamento Marche per la Palestina, sono stati gli stessi abitanti di Gaza.