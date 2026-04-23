La Fiera del Non Finito | come abbiamo trasformato il Pnrr nel nostro brand

Una mostra ha portato alla luce il fenomeno del “non finito” calabrese, caratterizzato da edifici incompiuti con pilastri in cemento armato a vista, facciate prive di intonaco e ferri che si stagliano verso il cielo. La rassegna si concentra su esempi di costruzioni che rimangono a metà, evidenziando un aspetto architettonico e sociale presente nella regione. L’evento si inserisce nel quadro di iniziative che analizzano le trasformazioni urbane e i processi di abbandono.

Il non finito calabrese è un fenomeno architettonico e sociale caratterizzato da edifici privati rimasti incompiuti, con pilastri in cemento armato a vista, facciate senza intonaco e ferri che svettano verso il cielo. Non nasce a caso, ma come fenomeno sociale e culturale del privato che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate “Il nostro matrimonio è finito”. Affari Tuoi, l’annuncio improvviso: “Nostro figlio sa tutto”La notizia è emersa in modo discreto, senza clamore, ma ha rapidamente attirato l’attenzione di chi segue il mondo dei social e della televisione. Leggi anche: La crescita che manca all'Italia: dov’è finito l’effetto delle riforme e del Pnrr? Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiera del Libro di Iglesias 2026; Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdere; Alla fiera dorata del real estate di Cannes, culla della retorica della rigenerazione urbana; Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile. La protesta della Fiera del Libro di Genova: Vogliamo stare in piazza, non in Galleria MazziniIn Galleria Mazzini non ci vogliamo stare, non funziona in primavera, protesta contro il Comune Marcello Ambrogio, presidente della Fiera del Libro di Genova, lo storico mercatino dei libri usati, ... genova.repubblica.it Ad Alba, ma non solo, per la Fiera Internazionale del TartufoLa 95ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba celebra il rispetto per la natura e la filiera. Eventi in Piemonte includono cooking show, degustazioni e l’Asta Mondiale a Grinzane Cavour. Il ... milanofinanza.it Non è il solito cashback. Canon lancia la Fiera della Fotografia 2026 con sconti immediati su fotocamere e obiettivi Canon. E se costruisci il tuo kit (camera +ottica) 100€ extra di vantaggio. Meno pensieri, più fotografia. Ti aspettiamo! Roma, Via di Tor Ver - facebook.com facebook