Dopo tre anni dall'interruzione dei suoi programmi televisivi e un tentativo di mediazione senza esito, la conduttrice ha deciso di rivolgersi alle vie legali contro l'azienda televisiva. La decisione arriva dopo un periodo di riflessione e segna un passo importante nella sua carriera professionale. La causa legale si concentra sulla risoluzione di questioni contrattuali che l’hanno portata a prendere questa decisione.

B arbara d’Urso fa causa a Mediaset. A tre anni di distanza dall’ addio forzato ai suoi programmi televisivi, e dopo un fallito tentativo di accordo attraverso una procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l’azienda. E lo ha fatto contestando aspetti che riguardano diritti d’autore, la gestione editoriale e un caso scoppiato sui social. Ecco che cosa è successo. Barbara D’Urso e il dolore per l’addio a Mediaset: «Sono stata strappata dalla mia vita» X Leggi anche › Barbara D’Urso lascia l’Italia: «Vivrò a Londra per un po’» › Barbara D’Urso, l’addio a “Pomeriggio 5” dopo 15 stagioni. Al suo posto Myrta Merlino? La mediazione fallita e la causa di Barbara D’Urso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice, a tre anni dall'addio forzato alla tv, ha scelto la strada legale

Notizie correlate

Addio a Enrica Bonaccorti: la storica conduttrice tv è morta a 76 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dopo la battaglia contro il tumore È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e attrice...

Leggi anche: “Mamma ci ha lasciati”. Lutto nella televisione, addio alla conduttrice tv: l’annuncio pieno di dolore

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Barbara D’Urso, il piano per tornare in TV: tra vendette e ristrutturazioni; Loperfido: La politica estera di Meloni è sempre stata la stessa; Crollo Morandi: va in pensione Lamù, eroe a quattro zampe che scavò tra le macerie.

Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale. A tre anni dalla sua uscita dagli schermi del Biscione e dopo un tentativo di mediazione rimasto senza esito, la conduttrice ha deciso di avviare un’azione legale contro l’azienda di Cologno Monzese. La notizia, antic - facebook.com facebook

Al podcast di Diletta Leotta, la conduttrice parla della proposta di sposarsi a Las Vegas x.com