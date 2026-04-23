La compagnia Attori Erranti presenta La strana coppia di Neil Simon nella versione diretta dal regista Giovanni Noferi
Giovedì 23 aprile ore 20.45 al Teatro di Cestello di Firenze torna il capolavoro di Neil Simon La Strana Coppia nella nuova messa in scena intensa e roboante degli Attori Erranti. Sotto la sapiente guida del regista Giovanni Noferi la sfida è di quelle che scaldano il cuore: riportare sul palco.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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