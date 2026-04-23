La centrale nucleare apre al pubblico | ultimi giorni per le iscrizioni online

Da casertanews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La centrale nucleare del Garigliano a Sessa Aurunca apre le sue porte al pubblico nei prossimi giorni. Sono ancora aperte le iscrizioni online per partecipare all'evento open gate, che si terrà il 16 e 17 maggio. Le persone interessate possono registrarsi fino a esaurimento dei posti disponibili, con l'opportunità di visitare il sito in questi due giorni.

Ultimi giorni per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili per l'open gate alla centrale nucleare del Garigliano di Sessa Aurunca, in programma il prossimo 16 e 17 maggio. Sul portale di Sogin (www.sogin.it) le iscrizioni online all'iniziativa saranno aperte fino a domenica 26 aprile. L’evento.🔗 Leggi su Casertanews.it

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