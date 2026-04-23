Nuove tensioni si registrano nella gestione di Kyma Ambiente, con i sindacati FP CGIL e Uiltrasporti che criticano la decisione del Comune di Taranto di annullare in autotutela l’incarico affidato a un consulente esterno. L’incarico, finalizzato a valutare la situazione economico-finanziaria dell’azienda, viene così sospeso, riportando la questione a uno stato di incertezza e creando ulteriori fibrillazioni tra le parti coinvolte.

Tarantini Time Quotidiano Nuove tensioni attorno alla situazione di Kyma Ambiente. FP CGIL e Uiltrasporti contestano la decisione del Comune di Taranto di annullare in autotutela l’affidamento diretto a un consulente esterno incaricato di analizzare la situazione economico-finanziaria dell’azienda. Il provvedimento arriva dopo i rilievi della Corte dei Conti e, secondo le organizzazioni sindacali, riporta l’intera vicenda al punto di partenza, rallentando ulteriormente la ricerca di soluzioni per una crisi che coinvolge centinaia di lavoratori. Secondo i sindacati, l’analisi delle condizioni economiche e patrimoniali dell’azienda avrebbe potuto essere svolta attraverso gli strumenti di controllo già in capo all’ente, senza ricorrere a incarichi esterni.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Kyma Ambiente, sindacati all’attacco: “Annullato incarico, si torna al punto di partenza”

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