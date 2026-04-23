Kings League i Caesar vincono in rimonta

I Caesar di Damiano Er Faina hanno ottenuto una vittoria nel match contro i Circus, con un risultato che è stato deciso nel corso di una partita ricca di sorprese e rimontate. La sfida si è svolta a Cologno Monzese e si è conclusa con i Caesar in testa grazie a un risultato finale che ha visto un recupero importante nel secondo tempo. La gara ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti allo stadio e sui social.

Cologno Monzese, 23 aprile 2026 – I Caesar di Damiano Er Faina vincono un match ricco di colpi di scena contro i Circus. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 1' di gioco, Cutrignelli porta i Caesar in vantaggio sfruttando la posizione fuori dai pali del portiere avversario. Al 2', Berra pareggia su calcio di rigore. Dopo 2', Bertocchi capovolge la situazione iniziale siglando la rete dell'1-2. Al 7', l Circus decidono di tirare il rigore presidenziale a disposizione per la sfida: GrenBaud sbaglia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, i Caesar vincono in rimonta IL VLOG - KINGS LEAGUE: CAESAR CAMPIONI!! Notizie correlate Kings League, gli Stallions vincono in rimonta contro i CaesarCologno Monzese, 3 aprile 2026 – Gli Stallions di Blur vincono il big match della sesta giornata del secondo Split di Kings League contro i Caesar. Kings League, i Caesar vincono ancora: ko i BigBro29 marzo 2026 – I Caesar vincono e convincono contro i BigBro di Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Fc Caesar; FC Caesar - Zeta Como | Highlights | Round 3 Streaming | DAZN IT; Kings League, Split 2: in tre già ai quarti, bene i Caesar. Il recap della nona giornata; Caesar FC - Circus FC | Highlights | Round 9 Streaming | DAZN IT. Kings League: Caesars Come Back to WinCologno Monzese, April 23, 2026 – The Caesars di Damiano Er Faina vincono un match ricco di colpi di scena contro i Circus. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore ... sport.quotidiano.net Ballardini approda in Kings League. E i Caesar vogliono regalarsi anche CandrevaIn arrivo novità importanti nel mondo della Kings League, il torneo di calcio a 7 più celebre e seguito al mondo. Nell'edizione italiana sta infatti per entrare Davide Ballardini: stando a quanto ... tuttomercatoweb.com IL CALCIO NON È PIÙ QUELLO DI UNA VOLTA… Gerard Piqué: «I miei figli guardavano 10 o 15 minuti di una partita e poi si distraevano con il telefono, è per questo che ho inventato la Kings League», ha detto l’ex calciatore spagnolo a proposito della su - facebook.com facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com