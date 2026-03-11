Monza blindata attesi oltre 3mila tifosi | strade chiuse e divieti

Sabato 14 marzo, l’U-Power Stadium di Monza sarà teatro di una partita tra Monza e Palermo che ha attirato oltre 3.000 tifosi. Le autorità hanno disposto chiusure di strade e divieti per gestire l’afflusso di pubblico e garantire l’ordine durante l’evento. Le misure di sicurezza riguardano principalmente le zone circostanti lo stadio e le vie principali della città.

All'U-Power Stadium, sabato 14 marzo, sono attesi oltre 3mila tifosi per la partita Monza-Palermo, un incontro sportivo decisamente importante nella corsa alla Serie A. ll calcio d'inizio è fissato alle 17.15 e come di consueto nell'area in prossimità dello stadio verranno istituiti divieti e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Monza blindata, arrivano i tifosi: tutte le strade chiuseDomenica 15 febbraio all'U-Power Stadium si disputerà la partita Ac Monza-Juve Stabia. Una raccolta di contenuti su Monza blindata Argomenti discussi: Monza blindata, attesi oltre 3mila tifosi: strade chiuse e divieti; Piccoli tifosi crescono accanto alla curva: nasce Generazione Monza. Monza, blindato Patrick Ciurria! Rinnovo di contratto fino al giugno 2028AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Patrick Ciurria fino al 30 giugno 2028. Arrivato in Brianza nell’estate 2021, il centrocampista offensivo ha ... tuttomercatoweb.com