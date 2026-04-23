Juventus Antonio Silva nuovo obbiettivo per la difesa

Nella giornata di oggi si parla di un possibile nuovo obiettivo per la difesa della Juventus, con Antonio Silva al centro delle attenzioni. Nel frattempo, un rappresentante di Jorge Mendes è stato a Torino, in un incontro che ha coinvolto anche Bernardo Silva, ma non si sono fermati solo a questo. La relazione tra il club e l’agenzia del procuratore continua a essere sotto i riflettori.

Il “Blitz” di Mendes a Torino: non solo Bernardo Silva. L’asse tra Torino e l’agenzia di Jorge Mendes torna a farsi rovente. Il super agente portoghese è atteso nel capoluogo piemontese nei prossimi giorni per un vertice che promette di infiammare il calciomercato della Juventus. Se il nome L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Antonio Silva nuovo obbiettivo per la difesa Galatasaray Transfer Koopmeiners Galatasaray #koopmeiners #juventus #galatasaray #transfer Notizie correlate Juventus, Karim Coulibaly obbiettivo per la difesaLa Juventus cerca rinforzi per la difesa e il nuovo nome è quello del classe 2007 Karim Coulibaly del Werder Brema. Juventus, Anthony Tagliente nuovo obbiettivo per l’estateIn base a quanto riportato da Nicolò Schira, la Juventus ha messo nel mirino il giovane attaccante del Parma Anthony Tagliente. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Jorge Mendes propone Antonio Silva alla Juve: la posizione dei bianconeri; A volte ritornano! Trattato da Giuntoli, può accendere il mercato: Mendes lo ripropone alla Juve; La Juventus torna su Antonio Silva: Jorge Mendes lavora alla cessione, c'è una condizione imprescindibile; La trattativa tra la Juventus e Bernardo Silva entra nel vivo: il piano Comolli per convincere il portoghese. Juventus, Silva al quadrato. Non solo Bernardo, i bianconeri tornano alla carica per Antonio?Un doppio Silva per la Juventus. Come riferito questa mattina dal quotidiano Tuttosport, nei colloqui tra i bianconeri e Jorge Mendes oltre a Bernardo. tuttomercatoweb.com Mercato Juve, Antonio Silva è un nome che torna di moda per la difesa bianconera. La possibile mossa di Mendes per l’estateMercato Juve, Antonio Silva è un nome che torna di moda per la difesa bianconera. La possibile mossa di Mendes per l'estate ... calcionews24.com Jorge Mendes propone Antonio Silva alla Juve: la posizione dei bianconeri https://shorturl.at/7uD9H - facebook.com facebook ANTONIO SILVA OBBIETTIVO DELLA JUVENTUS #Juventus #Calciomercato x.com