Jannik Sinner ha annunciato di aver fatto progressi nel suo recupero e nel suo stato di forma in vista del torneo di Madrid. Il tennista italiano ha condiviso aggiornamenti sui suoi allenamenti e sulla condizione fisica, confermando la sua partecipazione alla competizione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di recupero o sui risultati ottenuti finora. La sua presenza al torneo è ora ufficiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner parte per il Madrid Open 2026 come testa di serie numero uno e chiara favorita per conquistare il titolo. Le sue possibilità di successo sono ulteriormente aumentate dopo le rinunce di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, due grandi rivali. Inizialmente si era parlato di una possibile assenza di Sinner dal torneo, ma alla fine ha deciso di partecipare, mirando a vincere il suo quinto Masters 1000 consecutivo. In un’intervista con Sky Sport prima dell’inizio del torneo, ha espresso le sue sensazioni fisiche.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner annuncia i progressi sul suo stato di forma prima del Madrid Open.

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