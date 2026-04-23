IVA trimestrale | scadenze e soglie per il credito entro il 30 aprile

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 aprile è la data stabilita per la presentazione del modello IVA TR relativo al primo trimestre del 2026. La scadenza riguarda tutte le aziende e i professionisti che devono comunicare i crediti IVA maturati, a condizione che siano superiori a 2.000 euro. La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro questa data, in modo da aggiornare i crediti fiscali e procedere eventualmente alle operazioni di compensazione.

? Cosa sapere Scadenza Modello IVA TR per il primo trimestre 2026 fissata al 30 aprile.. Crediti superiori a 2.582,28 euro richiedono procedure specifiche per rimborsi o compensazioni F24.. Il termine ultimo per presentare il Modello IVA TR relativo al primo trimestre 2026 scade il 30 aprile, vincolando le imprese con eccedenze fiscali a precise soglie di liquidità e procedure burocratiche. Le aziende che hanno accumulato un credito d’imposta nel periodo gennaio-marzo devono muoversi entro i prossimi sette giorni per evitare che la liquidità rimanga bloccata nei registri contabili. La normativa distingue nettamente tra chi può recuperare immediatamente i fondi e chi deve attendere i tempi della burocrazia fiscale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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