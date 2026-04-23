Italia ripescata al Mondiale 2026? Risponde Buonfiglio | Mi sentieri offeso ecco perché

Il possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale 2026 ha suscitato diverse reazioni, mentre il presidente del CONI ha espresso chiaramente il suo punto di vista. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato di sentirsi offeso dalla situazione e ha spiegato i motivi della sua reazione. La discussione su questa eventualità resta aperta, con opinioni contrastanti tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio.

Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini indica la strada per l’estate: primi passi per il nuovo terzino destro! Brandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede di Griezmann? I Colchoneros fanno sul serio per il colpo a zero: la mossa Fiorentina, svolta nei lavori del Franchi: montati i primi gradoni della nuova Fiesole, ma il Centenario resterà senza la sua curva Infortunio Yamal, pesante stop per il Barcellona! Lesione al bicipite femorale: e adesso arriva il Mondiale. Premier League, che sfida per il titolo! Tutto in equilibrio tra...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia ripescata al Mondiale 2026? Risponde Buonfiglio: «Mi sentieri offeso, ecco perché» Italia Ripescata ai Mondiali 2026 Il caso Iran conviene a tutti Notizie correlate Leggi anche: Mondiale, Italia ripescata? Buonfiglio: "Mi sentirei offeso". Abodi: "Ci si qualifica sul campo" Leggi anche: Italia ripescata al Mondiale? Ecco perché non succederà Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran? Buonfiglio: Mi sentirei offeso; Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi. Calcio, Buonfiglio: Italia ai Mondiali col ripescaggio? Mi sentirei offeso. Bisogna meritarseloL'ipotesi di un'Italia ripescata per gli imminenti Mondiali di calcio in Messico, Canada e soprattutto USA, per rimpiazzare l'eventuale forfait dell'Iran ... oasport.it Italia ripescata ai Mondiali, quando decide la Fifa e come stanno davvero le coseSecondo il regolamento Fifa, se una squadra si ritira, il Consiglio Fifa (composto da 37 membri, con Gianni Infantino come presidente) ha piena discrezionalità per decidere come sostituirla. Può nomin ... corrieredellosport.it A margine del Premio Città di Roma organizzato dall’Opes, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha commentato con fermezza una recente indiscrezione internazionale legata al calcio mondiale. Al centro della vicenda, secondo quanto riportato da ANS - facebook.com facebook